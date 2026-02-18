Logo R7.com
Motorista avança em direção a mãe e dois filhos pequenos

Mulher sofreu lesões nas costas e no pescoço; motorista foi presa por suspeita de embriaguez

Alerta Brasil

Um carro desgovernado avançou em direção a uma mãe com dois filhos pequenos na saída da creche. As imagens mostram o momento em que a família é surpreendida pelo impacto.

