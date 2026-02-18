Logo R7.com
PF investiga vazamento de dados na Receita Federal

Ministros do Supremo Tribunal Federal e parentes teriam sido alvo de exposição

Alerta Brasil|Do R7

A Polícia Federal investiga um suposto vazamento de dados da Receita Federal de ministros do STF (Supremo Tribunal Federal) e parentes. Segundo a Receita, desde 11 de janeiro há uma auditoria em andamento para apurar os supostos vazamentos.

