PF investiga vazamento de dados na Receita Federal

A Polícia Federal investiga um suposto vazamento de dados da Receita Federal de ministros do STF (Supremo Tribunal Federal) e parentes. Segundo a Receita, desde 11 de janeiro há uma auditoria em andamento para apurar os supostos vazamentos.



O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!