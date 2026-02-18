PF investiga vazamento de dados na Receita Federal
Ministros do Supremo Tribunal Federal e parentes teriam sido alvo de exposição
A Polícia Federal investiga um suposto vazamento de dados da Receita Federal de ministros do STF (Supremo Tribunal Federal) e parentes. Segundo a Receita, desde 11 de janeiro há uma auditoria em andamento para apurar os supostos vazamentos.
O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!
Últimas
Motorista avança em direção a mãe e dois filhos pequenos
Mulher sofreu lesões nas costas e no pescoço; motorista foi presa por suspeita de embriaguez
Tesouro reserva terá resgate 24 horas por dia
Lançamento vai ocorrer em março; investimento é mais rentável que caderneta de poupança
Descarrilamento de bonde deixa um morto e ao menos quatro feridos na Bósnia
Mulher precisou ter a perna amputada devido à gravidade dos ferimentos
Regime de Moscou intensifica controle sobre plataformas digitais
Aplicativos tinham mais de 100 milhões de usuários no país; plataforma disse que decisão é um "retrocesso"
Governo divulga dados do desmatamento na Amazônia
Números do INPE são do período de agosto de 2025 a janeiro de 2026
Alunos fogem pela janela durante incêndio em república
Caso acontece em meio a onda de protestos na principal universidade do Senegal
Polícia detalha investigação em academia após morte
Mulher morreu depois de entrar em piscina; suspeita é de intoxicação
Balões de hidrogênio explodem dentro de elevador
Duas pessoas ficaram feridas; autoridades alertam para risco de transportar objeto em locais fechados
Vaso cai do alto e homem escapa por poucos segundos
Ele foi alimentar um gato de rua e quase foi atingido pelo objeto; não se sabe o que provocou a queda
Fernando Haddad fala sobre Banco Master
Banco Central abre investigação para apurar o caso
Corretora morta em GO: delegado fala sobre força-tarefa que culminou na prisão de suspeitos
Síndico do condomínio e seu filho confessaram o crime; autoridades apuram a motivação
Polícia detalha morte de corretora em Caldas Novas (GO)
Síndico do condomínio e o filho foram presos; autoridades apuram a motivação do crime
TSE detalha plano de segurança para eleições 2026
Presidente do Tribunal, Cármen Lúcia fala em seminário sobre os desafios de combate à desinformação
Dados sobre o comércio com acordo UE-Mercosul são divulgados
Presidente da ApexBrasil também fala de balanço de 2025, com resultados de programas de exportação