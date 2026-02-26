Presidentes dos Tribunais de Justiça do Brasil se reúnem em Fortaleza

O Consepre (Conselho de Presidentes dos Tribunais de Justiça do Brasil) realizou um novo encontro em Fortaleza reunindo líderes judiciais para tratar da modernização e eficiência das cortes.



Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!