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Augusto Cury detalha pré-candidatura à Presidência

Pré-candidato pelo Avante explica cenário político, propostas e atual polarização

Link Record News|Do R7

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Em entrevista exclusiva ao Link News desta terça-feira (5), pré-candidato abordou propostas como reformar o STF (Supremo Tribunal Federal) e investir na educação.

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