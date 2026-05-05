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Eleições 2026: Flávio Bolsonaro lidera cenário de 2º turno contra Lula

Atual presidente aparece na frente em todas as simulações do 1º turno

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A pesquisa do Instituto Real Time Big Data indica uma polarização entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e Flávio Bolsonaro para as eleições de 2026. Nas simulações de segundo turno, Flávio Bolsonaro aparece um ponto percentual à frente de Lula.

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