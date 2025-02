Queda de avião em SP aconteceu próximo aos CTs do São Paulo e do Palmeiras

A queda de um avião de médio porte na avenida Marquês de São Vicente , zona oeste de São Paulo, na manhã desta sexta-feira (7), aconteceu em área próxima ao CT do São Paulo, a Acadêmia de Futebol do Palmeiras e o Clube Nacional. A aeronave colidiu contra um ônibus e ambos pegaram fogo. O voo havia partido do Aeroporto Campo de Marte, localizado na zona norte da capital paulista, e tinha como destino Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Ao menos duas pessoas morreram.