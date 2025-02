RJ: operação policial na Maré fecha avenidas em meio a tiroteios

A Avenida Brasil e a Linha Vermelha, no Rio de Janeiro, precisaram ser fechadas durante a madrugada desta quarta-feira (29), para uma operação policial conjunta com o Espírito Santo no Complexo da Maré . Segundo relatos, houve troca de tiros entre a polícia e traficantes do TCP (Terceiro Comando Puro), além da presença de blindados e barricadas próximas às entradas de comunidades. Até o momento, não há informações sobre presos ou feridos.