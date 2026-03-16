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Roubos de veículos caem em São Paulo, mas índice ainda preocupa

Furtos e roubos lideram queixas em boletins de ocorrência; são mais de 72 mil casos em 2025

Alerta Brasil|Do R7

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Mais de 72 mil veículos foram furtados em São Paulo em 2025.

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