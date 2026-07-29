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Jovens da Fundação Casa são aprovados em Etecs e Fatecs

Aulas começaram nesta semana; vagas são em cursos voltados ao mercado de trabalho

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A educação tem se mostrado um caminho promissor para a reintegração de jovens que passaram pela Fundação Casa em São Paulo.

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