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Polícia descobre quadrilha que faz competição de golpes em Diadema (SP)

Criminosos se passavam por falsos advogados e gerentes de banco

Conexão Record News|Do R7

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A Polícia Civil de Diadema prendeu 22 pessoas em uma operação que desmantelou uma central de fraudes em São Paulo.

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