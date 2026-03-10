Logo R7.com
Secretário de Defesa americano promete dia mais intenso de ataques

Segundo Pete Hegseth, Teerã disparou menor número de mísseis nas últimas 24 horas e 'está perdendo feio'

Alerta Brasil|Do R7

Apesar das declarações de Donald Trump sobre um fim da guerra, o secretário de Defesa dos Estados Unidos, Pete Hegseth, disse que os ataques devem se intensificar nesta terça-feira (10).

