Secretário de Defesa americano promete dia mais intenso de ataques

Apesar das declarações de Donald Trump sobre um fim da guerra, o secretário de Defesa dos Estados Unidos, Pete Hegseth, disse que os ataques devem se intensificar nesta terça-feira (10).



