Sistema anti-drones, aeroporto fechado e mais: veja o esquema de segurança planejado para o G20

Com o início da reunião do G20 , no Rio de Janeiro, nesta segunda-feira (18), a Polícia Federal montou um sistema anti-drones para garantir a proteção dos líderes das nações que compõem o grupo. Além disso, o Aeroporto Santos Dumont ficará fechado até o fim do dia desta terça-feira (19). A região sul da capital fluminense está também sob um forte esquema de segurança para que as comitivas possam circular.