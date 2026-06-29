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Socorristas resgatam cachorro de escombros na Venezuela

Equipes ouviram latidos em prédio que desabou; dono ainda não foi localizado

Alerta Brasil|Do R7

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Na capital da Venezuela, equipes de emergência que ajudam nas buscas após os terremotos que atingiram o país encontraram um cachorro em um prédio que desabou.

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