Socorristas resgatam cachorro de escombros na Venezuela
Equipes ouviram latidos em prédio que desabou; dono ainda não foi localizado
Na capital da Venezuela, equipes de emergência que ajudam nas buscas após os terremotos que atingiram o país encontraram um cachorro em um prédio que desabou.
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