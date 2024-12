Suspeito de matar CEO de seguradora de saúde chegou a Nova York dez dias antes do crime

O homem suspeito de assassinar Brian Thompson , CEO da seguradora de saúde United Health Group, na quarta-feira (4), pegou um ônibus em Atlanta e chegou a Nova York dez dias antes de cometer o crime. Antes do assassinato, o suspeito, ainda não identificado , deixou uma mochila contendo um celular em um parque nas redondezas. Ele utilizou uma pistola com silenciador para executar o crime e fugiu em uma bicicleta. As autoridades acreditam que a execução tenha sido planejada.