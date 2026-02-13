Logo R7.com
Tesouro reserva terá resgate 24 horas por dia

Lançamento vai ocorrer em março; investimento é mais rentável que caderneta de poupança

Alerta Brasil|Do R7

O economista Miguel Daoud repercutiu no 'Alerta Brasil' desta sexta-feira (13) a nova opção de investimento oferecida pelo governo.

Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!

