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Trem de carga sai dos trilhos no México

Uma pessoa morreu e outras sete ficaram gravemente feridas

Alerta Brasil|Do R7

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Um trem de carga descarrilou no México, causando a morte de pelo menos uma pessoa e deixando outras sete gravemente feridas nesta quinta-feira (19).




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