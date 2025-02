Voa Brasil: governo faz alerta para perfis e sites falsos

O governo federal emitiu um alerta sobre perfis e sites fraudulentos com o nome do programa Voa Brasil , uma iniciativa para oferecer passagens aéreas a tarifas reduzidas para pensionistas do INSS.



Esses perfis induzem os usuários a fornecer o CPF, login e senha do portal gov.br, além de cobrarem uma taxa para participar do programa — o Voa Brasil não cobra tarifa de adesão. As vítimas desse golpe são orientadas a registrar um boletim de ocorrência por uso indevido de documentos.