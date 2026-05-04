Agora: Jair Bolsonaro deixa hospital particular em Brasília

Após ter sido internado para uma cirurgia no ombro realizada na última sexta-feira (1º), Jair Bolsonaro deixou o hospital em que estava internado nesta segunda-feira (4). Brasil Caiado, o médico do ex-presidente, relatou em entrevista a evolução do paciente ao longo dos dias.



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