Governo lança novo programa para negociar dívidas
Poderão ser renegociadas dívidas de cartão de crédito, cheque especial, crédito pessoal e Fies
O presidente Lula participou do lançamento do programa Desenrola Brasil.
Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!
Últimas
Autoridades investigam surto com mortes em cruzeiro
Passageiros foram retirados para atendimento médico; navio saiu da Argentina com destino a Cabo Verde
Pernambuco declara emergência após mortes por chuva
Defesa Civil contabiliza mais de 9.500 desabrigados ou desalojados no estado
Corpo de Bombeiros fala sobre queda de avião em BH
Quatro equipes atendem à ocorrência; duas pessoas morreram
Avião monomotor atinge prédio residencial em MG
Corpo de bombeiros atende ocorrência; duas pessoas morreram
Trabalhador poderá usar 20% do FGTS para pagar dívidas
Débitos como cartão de crédito, cheque especial e contas básicas poderão ser quitados com o programa Desenrola 2.0
Receita apreende 500 ampolas de remédio para emagrecer em potes de doce de leite
Carga com mais de 2.500 pílulas foi confiscada na fronteira entre o Brasil e o Paraguai
Cresce o número de pessoas desempregadas no Brasil
Mesmo com a alta, esse é o menor índice registrado para o período
Jorge Messias passa por sabatina na CCJ do Senado
Nome do advogado-geral da União precisa ser aprovado por maioria na sessão
Defensoria Pública da União alerta para novo golpe por aplicativo de mensagens
Criminoso se passa por funcionário e pede para vítimas pagamentos indevidos
Polícia Federal faz operação contra exploração sexual infantil
Arquivos de pornografia são apreendidos com suspeitos
Robô humanoide é usado como agente de trânsito na China; veja
País tem apostado cada vez mais no uso desse tipo de tecnologia no dia a dia
Câmara aprova multa para quem joga lixo na rua
Medida vale para pessoas e empresas, valor varia de um a cem salários mínimos
Israel e Líbano participam de nova rodada de negociações
Reunião vai acontecer na capital norte-americana; encontro acontece em meio a ataques recentes
Incêndio de grandes proporções atinge galpão de reciclagem na Grande SP
Local pertence à prefeitura de Itapecerica da Serra e é destinado à reciclagem de materiais recolhidos nas ruas