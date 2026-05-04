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Governo lança novo programa para negociar dívidas

Poderão ser renegociadas dívidas de cartão de crédito, cheque especial, crédito pessoal e Fies

Hora News|Do R7

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O presidente Lula participou do lançamento do programa Desenrola Brasil.

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