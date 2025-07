Lula regulamenta lei para retaliação comercial contra barreiras externas Medida autoriza resposta a tarifas unilaterais impostas ao Brasil Conexão Record News|Ri7a, a inteligência artificial do R7 15/07/2025 - 15h34 (Atualizado em 15/07/2025 - 15h34 ) twitter

‘A primeira saída é o diálogo’, diz economista sobre medidas de reciprocidade comercial

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva regulamentou a lei que permite ao Brasil adotar medidas de retaliação contra países que impõem barreiras comerciais unilaterais. Essa ação foi motivada pelo anúncio do presidente Donald Trump sobre uma tarifa de 50% nas exportações brasileiras para os Estados Unidos, prevista para vigorar a partir de agosto.

A economista Carla Beni esclarece que a legislação já estava sancionada, mas necessitava de regras práticas agora definidas. O processo começa com diálogo e diplomacia via Itamaraty, seguido por intervenção de organismos multilaterais como a Organização Mundial do Comércio. Se necessário, a Camex (Câmara de Comércio Exterior) decidirá as estratégias de retaliação.

Beni também destaca que as tarifas dos EUA podem prejudicar consumidores e empresários tanto americanos quanto brasileiros. A justiça americana está sendo acionada por empresários locais para tentar bloquear o aumento das tarifas. Além disso, a União Europeia anunciou novas taxas comerciais, aumentando as tensões no comércio global.

Para o Brasil, substituir um parceiro comercial como os Estados Unidos é desafiador. Contudo, há possibilidades de buscar novos mercados, embora essa transição exija tempo e planejamento.

