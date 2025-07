Tempo firme persiste no Brasil com frente fria no Sul Sul enfrenta frio intenso enquanto outras regiões mantêm clima seco Conexão Record News|Ri7a, a inteligência artificial do R7 15/07/2025 - 15h33 (Atualizado em 15/07/2025 - 15h33 ) twitter

Tempo firme deve se manter em boa parte do Brasil; Sul espera frente fria

O meteorologista Bruno Bainy, do Centro de Pesquisas Meteorológicas e Climáticas Aplicadas à Agricultura da Unicamp, informou que o tempo deve se manter seco em grande parte do Brasil. Regiões como Sudeste, Centro-Oeste e amplas áreas do Norte e Nordeste terão temperaturas acima do esperado para esta época do ano.

No entanto, uma frente fria está prevista para atingir o Sul entre quarta e quinta-feira, trazendo uma queda significativa nas temperaturas. As áreas do norte do Rio Grande do Sul, todo o estado de Santa Catarina e sul do Paraná podem enfrentar temperaturas abaixo de 5°C. Também há expectativa de geadas nessas regiões e ventos intensos no litoral gaúcho.

Em Florianópolis, espera-se chuva e mínimas em torno de 10°C até o final da semana. Já em São Paulo, o tempo permanecerá seco com baixa umidade relativa do ar. A população deve estar atenta à qualidade do ar e à necessidade de hidratação adequada para evitar problemas respiratórios.

