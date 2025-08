Trump eleva tarifas ao Canadá em retaliação política Aumento de taxação visa pressionar país após intenção de reconhecimento do Estado Palestino Conexão Record News|Ri7a, a inteligência artificial do R7 01/08/2025 - 18h40 (Atualizado em 01/08/2025 - 18h40 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Taxa maior ao Canadá seria resposta à intenção de reconhecer Estado Palestino, diz especialista

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, aumentou as tarifas sobre produtos canadenses de 25% para 35%. A decisão seria motivada pela falta de cooperação do Canadá no controle do tráfico de fentanil e pela intenção do país de reconhecer o Estado Palestino. As novas tarifas impactam setores como madeira, aço, alumínio e automóveis, exceto aqueles protegidos pelo acordo comercial entre Estados Unidos, México e Canadá.

O primeiro-ministro canadense expressou decepção com a medida, mas afirmou que o Canadá continua empenhado em fortalecer sua economia. O Canadá é um dos principais parceiros comerciais dos Estados Unidos. Segundo Bruno Pasquarelli, doutor em ciência política, as tarifas são uma estratégia retaliatória dos EUA frente às ações diplomáticas do Canadá. Ele observa que a medida reflete pressões políticas contra a intenção canadense de reconhecimento do Estado Palestino. Essa ação pode elevar os custos para consumidores americanos que dependem de produtos canadenses.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Assista aos conteúdos da RECORD NEWS de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!