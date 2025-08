Diplomatas israelenses são retirados dos Emirados Árabes Unidos por Israel

A maior parte da equipe diplomática israelense foi retirada dos Emirados Árabes Unidos pelo próprio governo de Israel, que alega o aumento de esforços das organizações terroristas, como Hamas, Hezbollah e Jihad islâmica, para prejudicar o país.



Além disso, o país também alertou os cidadãos israelenses sobre as viagens para dentro dos Emirados Árabes Unidos, ressaltando possíveis tentativas dos grupos radicais de atingir o povo dentro destas áreas, principalmente durante feriados judeus.



O doutor em ciência política Bruno Pasquarelli explicou, em entrevista para o Conexão Record News , que os Emirados Árabes Unidos têm um acordo com Israel e que consequentemente o governo árabe não é um inimigo em potencial para o povo israelense, e que, na verdade, a preocupação de Israel é com os civis que eventualmente, por estarem fora de um território protegido, possam acabar sofrendo atentados de grupos extremistas.