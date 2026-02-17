Logo R7.com
Ali Khamenei ameaça derrubar porta-aviões dos EUA que está próximo ao Irã

Líder supremo do Irã afirmou que Donald Trump não conseguirá acabar com o regime de Teerã

O líder supremo do Irã, o aiatolá Ali Khamenei, afirmou que o presidente dos EUA, Donald Trump, não conseguirá destruir a República Islâmica. Em seu discurso em Teerã, Khamenei ameaçou atacar um porta-aviões americano próximo ao Irã.

