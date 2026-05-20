Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

EUA e Israel planejaram colocar ex-presidente no poder

Segundo jornal, ataque israelense teria tentado tirar Mahmoud Ahmadinejad de prisão domiciliar

Conexão Record News|Do R7

  • Google News

Estados Unidos e Israel tinham um plano de mudar o governo do Irã durante o conflito no Oriente Médio.

Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!

  • Irã
  • Israel
  • estados-unidos
  • politica

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.