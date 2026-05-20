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Governo de Trump planeja reduzir tropas disponíveis para Otan

'Modelo de forças' identifica conjuntos que podem ser acionados durante conflito ou crise

Conexão Record News|Do R7

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O governo de Donald Trump está prestes a anunciar uma redução no número de recursos militares que os Estados Unidos disponibilizam à Otan durante crises ou guerras. Segundo informações da agência Reuters, essa decisão será comunicada oficialmente na próxima sexta-feira (22). A medida faz parte do modelo de forças da aliança, em que cada país-membro identifica as forças disponíveis para serem acionadas em situações de conflito.

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