Alzheimer: neurologista explica quais pacientes são indicados para novo remédio aprovado pela Anvisa

Em entrevista ao Conexão Record News desta quinta-feira (24), o neurologista Adalberto Studart Neto comenta a aprovação da Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) do primeiro medicamento para o Alzheimer . Apesar de o remédio Kisunla (donanemabe) não tratar sintomas como a perda de memória ou desorientação, ele é capaz de retardar o avanço da doença.



Vice-coordenador do departamento científico de neurologia cognitiva e do envelhecimento da Academia Brasileira de Neurologia, Studart explica que o medicamento é indicado para pacientes em estágio inicial. “A doença tem uma fase inicial, chamada comprometimento cognitivo leve, o CCL, que é quando a pessoa tem um déficit de cognição antes de desenvolver a demência. A medicação foi desenvolvida para essa fase ou uma fase muito leve da demência. Quem está da fase leve para a moderada já não é mais candidato à medicação”, analisa.



Studart também esclarece que o processo de desenvolvimento do Alzheimer em uma pessoa é longo. “Quando você começa a ter os sintomas do Alzheimer , o processo da doença no cérebro já iniciou muitos anos antes. A demência é uma fase final de um longo estágio”, afirma.



Neto também explica que há fatores de risco modificáveis que aumentam as chances de a pessoa desenvolver a doença. Na infância, a baixa escolaridade, inclusive, pode ser um dos problemas. “Não à toa, os países que hoje mais apresentam casos de demência não são os países que têm maiores idades de envelhecimento, países ricos, mas os de média e baixa renda, como América Latina, os países africanos, e parte da Ásia”, pondera.



Além disso, o médico chama a atenção para o sedentarismo , a falta de atividades intelectuais, o isolamento social, a depressão e doenças cardiovasculares, como a hipertensão, diabetes e colesterol alto.