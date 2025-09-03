Análise: acordo entre Rússia e China sobre gás natural simboliza independência de países rivais

Para o professor de relações internacionais Felipe Vidal, o acordo entre Rússia e China para a construção de gasoduto — que deve aumentar o fornecimento de gás natural ao território chinês — demonstra uma reorganização do xadrez internacional. O contrato fechado nesta terça-feira (2) tem duração de 30 anos e coloca a China no lugar da Europa, que deixou de receber gás russo em razão do conflito com a Ucrânia .



“Rússia e China conseguem demonstrar não só ainda mais força militar, mais força de proximidade diplomática, mais força econômica, mas também uma interdependência entre si, que cria uma independência deles frente a países que se colocam hoje como rivais”, explica o especialista em entrevista ao Conexão Record News .