Anúncio de cessar-fogo surpreendeu, comenta especialista sobre guerra entre Israel e Irã

O anúncio de uma trégua no conflito entre Irã e Israel — feito pelo presidente americano Donald Trump nesta segunda-feira (23) — surpreendeu a comunidade internacional, segundo Paulo Velasco, professor de política internacional da UERJ (Universidade do Estado do Rio de Janeiro).



Ao Conexão Record News desta terça-feira (24), Velasco analisa que as últimas ações da Casa Branca , com um ataque a centrais nucleares iranianas, não indicavam que a crise terminaria de forma tão rápida.



“Mas, na prática, o que se vê é uma continuidade dos confrontos”, afirma o especialista. Ele pondera que nenhum termo formal foi assinado entre as partes, o que não impediu novas ofensivas entre Israel e o regime de Teerã.



Trump anunciou, nesta segunda-feira (23), um cessar-fogo completo entre os dois países, após quase duas semanas de hostilidades. Em uma declaração nas redes sociais, ele afirmou que “o fim oficial da guerra de 12 dias será saudado pelo mundo”.