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Assessores do governo serão interrogados no Congresso

Audiência anual da comissão de inteligência vai discutir segurança nacional dos Estados Unidos

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Senadores dos Estados Unidos vão questionar publicamente assessores do alto escalão do presidente Donald Trump sobre a segurança nacional.

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