Assessores do governo serão interrogados no Congresso
Audiência anual da comissão de inteligência vai discutir segurança nacional dos Estados Unidos
Senadores dos Estados Unidos vão questionar publicamente assessores do alto escalão do presidente Donald Trump sobre a segurança nacional.
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