Exportações brasileiras aos EUA caem 12,2% no acumulado de 2026

O menor nível de exportações entre o Brasil e os Estados Unidos em três anos foi registrado de janeiro a julho em 2026. Ocorreu um recuo na receita de US$ 2,9 bilhões em relação ao mesmo período em 2025.



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