Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Exportações brasileiras aos EUA caem 12,2% no acumulado de 2026

Receita foi de US$ 21 bi para o Brasil; recuo de US$ 2,9 bi em relação ao período em 2025

Conexão Record News|Do R7

  • Google News

O menor nível de exportações entre o Brasil e os Estados Unidos em três anos foi registrado de janeiro a julho em 2026. Ocorreu um recuo na receita de US$ 2,9 bilhões em relação ao mesmo período em 2025.

Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!

  • Brasil
  • Tarifas
  • comercio-exterior
  • exportacao

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.