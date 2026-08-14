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Entenda regras para campanhas eleitorais nas ruas e internet

A partir deste domingo (16), legendas e candidatos já podem veicular ações

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As campanhas eleitorais no Brasil começam oficialmente neste domingo (16).

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