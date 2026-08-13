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Consumidores vão poder escolher fornecedores de energia elétrica a partir de 2027

Decreto que regulamenta o mercado livre do setor foi assinado pelo presidente Lula

Conexão Record News|Do R7

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O presidente Luiz Inácio Lula da Silva assinou um decreto que regulamenta o mercado livre de energia elétrica no Brasil. A medida permitirá que pequenos e médios consumidores escolham seus fornecedores de eletricidade a partir de 2027.

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