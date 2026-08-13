Estudo estima que inteligência artificial pode injetar R$ 986,7 bilhões no PIB até 2030

A inteligência artificial pode impulsionar o PIB brasileiro em quase R$ 1 trilhão até 2030, segundo estudo. Relatório aponta a indústria como o setor mais beneficiado.



Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!