Estudo estima que inteligência artificial pode injetar R$ 986,7 bilhões no PIB até 2030
Relatório aponta que setor mais beneficiado seria a indústria, seguida de serviços e comércio
A inteligência artificial pode impulsionar o PIB brasileiro em quase R$ 1 trilhão até 2030, segundo estudo. Relatório aponta a indústria como o setor mais beneficiado.
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