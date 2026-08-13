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Estudo estima que inteligência artificial pode injetar R$ 986,7 bilhões no PIB até 2030

Relatório aponta que setor mais beneficiado seria a indústria, seguida de serviços e comércio

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A inteligência artificial pode impulsionar o PIB brasileiro em quase R$ 1 trilhão até 2030, segundo estudo. Relatório aponta a indústria como o setor mais beneficiado.

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