Câmara deve instalar comissão especial para analisar proposta de redução na maioridade penal

A Câmara dos Deputados analisa uma proposta para reduzir a maioridade penal no Brasil, dos 18 para 16 anos. Ana Freitas, coordenadora socioeducativa da Comissão de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente da OAB-SP.



Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!