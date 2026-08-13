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Congresso aprova lei que prevê auxílio fiscal para combustíveis

Texto amplia gastos fora do teto constitucional em até R$ 7,5 bilhões este ano

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O Congresso Nacional aprovou uma lei que prevê um auxílio fiscal do governo para diminuir o preço dos combustíveis no Brasil.

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