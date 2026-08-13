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Irã e EUA continuam em desacordo sobre pacto provisório

Segundo fontes, não há progresso nas negociações para retomada do cessar-fogo

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As negociações entre Irã e Estados Unidos para retomar um acordo provisório que encerraria as operações militares permanecem estagnadas.

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