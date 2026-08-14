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EUA recebem alertas israelenses sobre ameaças contra Trump

A última denúncia foi feita antes da cúpula da Otan, quando o presidente realizou troca de avião

Conexão Record News|Do R7

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Os Estados Unidos foram informados por Israel sobre potenciais ameaças do Irã ao ex-presidente Donald Trump. As advertências incluíam possíveis ataques com franco-atiradores ou facas em eventos públicos. Esses avisos começaram a circular em junho de 2025 e se intensificaram antes do início da guerra em fevereiro. O alerta mais detalhado foi enviado pouco antes da cúpula da OTAN no mês passado.

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