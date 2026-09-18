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Banco Central aprova mudanças na regulamentação do Pix

Instituição amplia uso da ferramenta em contas-salário e reforça regras de segurança

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O Banco Central aprovou novas regulamentações para o Pix, visando aumentar seu uso e reforçar a segurança contra fraudes.

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