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Missão da ONU diz que EUA cometeram crimes de guerra no Irã

Investigadores pedem que Conselho de Direitos Humanos pressione pelo fim do conflito

Conexão Record News|Do R7

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Investigadores das Nações Unidas relataram que há evidências suficientes para acusar os Estados Unidos de cometerem crimes de guerra contra civis no Irã.

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