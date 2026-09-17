Missão da ONU diz que EUA cometeram crimes de guerra no Irã
Investigadores pedem que Conselho de Direitos Humanos pressione pelo fim do conflito
Investigadores das Nações Unidas relataram que há evidências suficientes para acusar os Estados Unidos de cometerem crimes de guerra contra civis no Irã.
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