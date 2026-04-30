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Banco Central dos EUA mantém taxas de juros entre 3,5% e 3,75%

Situação é parecida na Europa, onde inflação saltou para 3% este mês, acima da meta prevista

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O Banco Central norte-americano manteve a taxa de juros entre 3,5% e 3,75% em meio a críticas de Donald Trump.

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