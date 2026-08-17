Trump ameaça bombardear Omã em caso de interferência no conflito no Oriente Médio
Mascate e Teerã estão em negociações sobre controle e reabertura do estreito de Ormuz
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ameaçou bombardear Omã caso o país interfira nas negociações sobre o controle do estreito de Ormuz.
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