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Trump ameaça bombardear Omã em caso de interferência no conflito no Oriente Médio

Mascate e Teerã estão em negociações sobre controle e reabertura do estreito de Ormuz

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O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ameaçou bombardear Omã caso o país interfira nas negociações sobre o controle do estreito de Ormuz.

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