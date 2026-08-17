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Trump determina redução de treinamentos militares com Seul

Presidente citou boa relação com líder da Coreia do Norte e disse que operações custam caro

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O presidente Donald Trump ordenou a redução das manobras militares realizadas pelos Estados Unidos em parceria com a Coreia do Sul.

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