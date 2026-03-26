Banco Central mantém projeção do PIB de 2026 em 1,6%

Com a guerra no Oriente Médio, o Banco Central aumentou a estimativa de inflação e manteve a projeção de alta do PIB (Produto Interno Bruto) em 1,6%. A informação está no relatório de política monetária divulgado nesta quinta-feira (26).



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