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Banco Central mantém projeção do PIB de 2026 em 1,6%

Se confirmada expectativa, será o menor resultado em seis anos

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Com a guerra no Oriente Médio, o Banco Central aumentou a estimativa de inflação e manteve a projeção de alta do PIB (Produto Interno Bruto) em 1,6%. A informação está no relatório de política monetária divulgado nesta quinta-feira (26).

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