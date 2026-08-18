Rússia promete 'consequências inevitáveis' ao Reino Unido

A tensão entre Rússia e Reino Unido intensificou-se após relatos de que a Ucrânia utilizou drones britânicos para atacar instalações militares russas. Segundo um jornal britânico, equipamentos de duas empresas do Reino Unido foram usados nesses ataques. A embaixada russa em Londres acusou o Reino Unido de cumplicidade e alertou sobre consequências inevitáveis.



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