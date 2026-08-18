Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Rússia promete 'consequências inevitáveis' ao Reino Unido

Relatos indicam uso de drones britânicos em ataques de Kiev contra território russo

Conexão Record News|Do R7

  • Google News

A tensão entre Rússia e Reino Unido intensificou-se após relatos de que a Ucrânia utilizou drones britânicos para atacar instalações militares russas. Segundo um jornal britânico, equipamentos de duas empresas do Reino Unido foram usados nesses ataques. A embaixada russa em Londres acusou o Reino Unido de cumplicidade e alertou sobre consequências inevitáveis.

Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!

  • Reino Unido
  • Rússia
  • Ucrânia
  • conexao-record-news

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.