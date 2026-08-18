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Prazo para acordo termina e países voltam a trocar ameças

Donald Trump disse que o Irã não vai aceitar pacto; presidente também ameaçou atacar Omã

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Após 60 dias do acordo de cessar-fogo entre Estados Unidos e Irã, as negociações para renovar o compromisso de paz falharam.

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