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Rússia e Coreia do Norte trabalham por 'nova ordem mundial'

Chanceler russo reafirmou compromisso de Moscou em fortalecer cooperação em 'todas as áreas'

Conexão Record News|Do R7

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A crescente aliança entre a Rússia e a Coreia do Norte vem gerando preocupações no cenário internacional. Em 2024, Pyongyang enviou cerca de 14 mil soldados para Kursk em apoio às forças russas. O presidente Vladimir Putin declarou vitória na região em maio de 2025 e agradeceu publicamente a Kim Jong-un pela colaboração. Essa parceria se fortalece enquanto a Rússia busca mobilizar 800 mil soldados para operações no Donbass até o outono de 2027.

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