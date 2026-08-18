Rússia e Coreia do Norte trabalham por 'nova ordem mundial'

A crescente aliança entre a Rússia e a Coreia do Norte vem gerando preocupações no cenário internacional. Em 2024, Pyongyang enviou cerca de 14 mil soldados para Kursk em apoio às forças russas. O presidente Vladimir Putin declarou vitória na região em maio de 2025 e agradeceu publicamente a Kim Jong-un pela colaboração. Essa parceria se fortalece enquanto a Rússia busca mobilizar 800 mil soldados para operações no Donbass até o outono de 2027.



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