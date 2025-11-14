Brasil aguarda resposta dos EUA sobre acordo de sobretaxa

O Brasil está no aguardo de uma resposta dos Estados Unidos sobre um acordo para solucionar pendências comerciais entre os dois países. O ministro das Relações Exteriores do Brasil, Mauro Vieira, reuniu-se em Washington com autoridades norte-americanas e destacou a expectativa de que uma proposta seja apresentada nos próximos dias.



O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD NEWS para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!