Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Brasil aguarda resposta dos EUA sobre acordo de sobretaxa

Discussões acontecem em meio às tarifas de 50% impostas a diversos produtos brasileiros

Conexão Record News|Do R7

  • Google News

O Brasil está no aguardo de uma resposta dos Estados Unidos sobre um acordo para solucionar pendências comerciais entre os dois países. O ministro das Relações Exteriores do Brasil, Mauro Vieira, reuniu-se em Washington com autoridades norte-americanas e destacou a expectativa de que uma proposta seja apresentada nos próximos dias.

O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD NEWS para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!

  • tarifas
  • exportacao
  • donald-trump
  • estados-unidos

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.