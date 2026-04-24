Brasil começa testes para aumentar mistura de biodiesel em maio

O Brasil se prepara para iniciar testes que podem aumentar a proporção de biodiesel misturado ao diesel convencional. A partir de maio, pesquisadores farão experimentos com o objetivo de verificar a viabilidade técnica e econômica da elevação dessa mistura dos atuais 15% para até 20%. Essa iniciativa surge como resposta à crise energética global desencadeada pela guerra no Oriente Médio e busca reduzir a dependência brasileira por combustíveis fósseis importados.



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