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Casos de infarto chamam atenção para sintomas e prevenção

Saiba por que o problema tem se tornado relativamente comum entre pessoas jovens

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Doenças cardiovasculares lideram as mortes no país e podem atingir as pessoas sem histórico clínico.

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