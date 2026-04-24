Casos de infarto chamam atenção para sintomas e prevenção
Saiba por que o problema tem se tornado relativamente comum entre pessoas jovens
Doenças cardiovasculares lideram as mortes no país e podem atingir as pessoas sem histórico clínico.
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